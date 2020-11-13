Белоруссия перебросила к западным границам половину состава ВС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что был вынужден перебросить к западным границам половину состава Вооруженных сил. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что НАТО сконцентрировал войска у западных границ Белоруссии.

«И я вынужден был отдать приказ о мобилизации половины вооруженных сил, и перебросить на запад», — сказал президент.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

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