Армия НКР заявила о гибели 1 339 военнослужащих

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) заявило о гибели еще 37 военнослужащих в ходе конфликта в регионе, передает «Интерфакс».

По данным минобороны НКР, всего с начала боевых действий 27 сентября погибли 1 339 военнослужащих армии обороны Карабаха.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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