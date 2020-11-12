Россия отправит в Карабах с миротворцами вертолеты Ми-8 и Ми-24

Боевые вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России задействуют в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

Отмечается, что самолеты военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» доставили на аэродром в Ереване восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24. Они будут использованы для проведения воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в карабахском регионе.

Также вертолеты перебросят личный состав и имущество миротворческого контингента в труднодоступные районы.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. После подписания соответствующего документа в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны. Премьер Армении Никол Пашинян в дальнейшем заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.

Согласно трехстороннему соглашению, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регион введут российских миротворцев. Речь идет о 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортерах, 380 единицах автомобильной и специальной техники. Как уточнил президент РФ Владимир Путин, миротворцы вводятся на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды. Это продление будет отменено, если одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения срока заявит о намерении прекратить применение данного положения.

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