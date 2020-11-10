Командование российских миротворцев прибыло в Армению
Командование российских миротворческих сил прибыло в Армению для службы в Нагорном Карабахе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.
Самолет Ил-76 с офицерами командования российских миротворцев приземлился в аэропорту Эребуни, указано в сообщении. В настоящее время ведется подготовка к приему самолетов с подразделениями российской миротворческой бригады.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. После подписания соответствующего документа в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны.
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