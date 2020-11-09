Власти НКР признали потерю Шуши

Карабахский город Шуша перешел под контроль Азербайджана, заявил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян на своей странице в Facebook.

«К сожалению, цепочка неудач пока нас преследует, и город Шуша полностью вне нашего контроля», – написал Погосян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии под контроль города Шуша, через который проходит дорога, связывающая столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Арменией. Армянская сторона опровергла эту информацию, подчеркнув, что бои за город еще продолжаются.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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