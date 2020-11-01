Азербайджан заявил о подрыве военных грузовиков Армении

Вооруженные силы Азербайджана подорвали армянские военные грузовики с боеприпасами, сообщает азербайджанское министерство обороны.

Два грузовика с боеприпасами были обнаружены во время воздушного наблюдения за местностью, после этого военные грузовики были «немедленно уничтожены точным и прицельным огнем», говорится в заявлении азербайджанского военного ведомства.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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