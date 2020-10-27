В Баку обвинили ВС Армении в обстреле журналистов Euronews в Карабахе

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что группа журналистов телеканала Euronews попала под обстрел, произведенный вооруженными силами Армении, в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, инцидент произошел в районе села Талыш. Автомобиль репортеров пострадал при взрыве ракеты, выпущенной из ПТРК «Корнет». Известно, что журналисты не пострадали.

«Мы расцениваем это нападение со стороны Армении как посягательство на свободу слова и на профессиональную журналистику», — подчеркнул Гаджиев.

Он также добавил, что ранее азербайджанские журналисты подверглись обстрелу с армянской стороны, некоторые из них получили ранения, а автомобили съемочных групп были повреждены.

Ранее госдеп США заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов встретились с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, по итогам переговоров объявили о гуманитарном перемирии в нагорнокарабахском регионе. Режим прекращения огня вступил в силу в понедельник, 26 октября, в 08.00 (07.00 мск).

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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