Ереван обвинил Баку в нарушении перемирия в Карабахе

Азербайджан нарушил перемирие в непризнанном Нагорном Карабахе, заявила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян в Facebook.

«Грубо нарушив достигнутую в США договоренность о гуманитарном прекращении огня, азербайджанская сторона в 08.45 (07.45 мск) открыла артиллерийский огонь по позициям (Армии обороны) Арцаха (самоназвание Карабаха) на северо-восточном направлении линии соприкосновения», — написала Степанян.

До этого Госдеп распространил совместное заявление США, Армении и Азербайджана, где сообщалось, что стороны конфликта вернутся к прекращению огня в 7.00 мск (8.00 по местному времени) в понедельник.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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