Армения сообщила об уничтожении подразделения азербайджанского спецназа

Армянские вооруженные силы разбили крупное подразделение азербайджанского спецназа в боях за Нагорный Карабах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Армении Шушан Степанян.

«Уничтожено крупное подразделение спецназа противника, девять единиц техники, часть техники захвачена. Взят в плен военнослужащий азербайджанских вооруженных сил, которого сейчас оперируют армянские военные врачи», — заявила Степанян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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