Пушков объяснил, зачем Турция купила российские С-400

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что Турция купила российские зенитно-ракетные системы С-400, скорее, в политических, чем военных целях.

«Закупка российских систем, несмотря на давление США и угрозу санкций с их стороны (так и не введенных), это демонстрация особого места Турции в НАТО и реальная заявка на автономную от альянса внешнюю политику», — написал Пушков.

Он назвал политически верным это решение президента Турции Тайипа Эрдогана.

По словам сенатора, закупка российских систем еще и укрепила «неровное и противоречивое, но все же пока выдерживающее кризисы партнерство с Москвой, которое сильно повышает авторитет и вес Турции в мировых делах».

Пушков отметил, что после этого шага отношение к Турции западных партнеров изменилось.

Ранее стало известно, что Анкара провела успешные испытания российских систем С-400 в Синопе, все выпущенные ракеты поразили цели.

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