МИД России обеспокоен возможным распространением терроризма в Карабахе

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с возможным распространением терроризма в зоне эскалации напряженности на территории непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, трансляция выступления велась в Facebook.

Она отметила, что военные эксперты продолжают держать этот вопрос на контроле. По ее словам, работа представителей соответствующих ведомств по данной теме ведется активно.

«Могу вас заверить, что непубличная работа ведется очень активно, потому что это действительно для нас является серьезной проблемой», — заключила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что России не раз публично выражала обеспокоенность вопросом распространения терроризма в Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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