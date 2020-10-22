В НКР заявили об артиллерийских ударах Азербайджана по городу Мартуни

Азербайджанские вооруженные силы наносят артиллерийские удары по городу Мартуни и окрестным селам. Об этом заявили в официальном Инфоцентре непризнанной Нагорно-Карабахской республики, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в ночь на 22 октября в регионе было относительно спокойно.

«В данный момент враг применяет артиллерию против Мартуни и окрестных сел. Информации о пострадавших и ущербе пока нет», — указано в сообщении.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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