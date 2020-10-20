Беспилотник упал на территорию Ирана из зоны военных действий в Карабахе

Беспилотник упал на территорию Ирана из зоны Нагорно-Карабахских военных действий. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на местные власти.

По словам губернатора округа Худаферин Али Амири Рада, беспилотник упал утром 20 октября в поле в окрестностях деревни Каракуч. Материального ущерба падение самолета не принесло, из людей также никто не пострадал. В настоящее время военные устанавливают принадлежность беспилотника.

Как уточняет агентство, с начала конфликта на территорию Худаферина с зоны карабахского конфликта попали 60 минометных снарядов как со стороны Азербайджана, так и со стороны Армении.

Иран неоднократно предостерегал Баку и Ереван в связи с попаданиями снарядов на территорию страны, заявляя о готовности дать пропорциональный ответ.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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