Иран намерен наладить экспорт вооружений после отмены эмбарго
Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что Тегеран после отмены оружейного эмбарго планирует в большей степени продавать оружие, а не покупать его. Об этом он сказал в эфире телеканала IRINN.
По его словам, к Ирану примерно с 2019 года по поводу экспорта и импорта оружия обратились многие страны.
«Мы, в свою очередь, также провели серию переговоров с рядом государств. Безусловно, мы будем продавать значительно больше, чем покупать», — сказал Хатами.
Ранее в МИД Ирана сообщили, что оружейное эмбарго в отношении Тегерана перестало действовать. Иранская сторона теперь имеет право продавать и покупать вооружение.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере. В том же году Совбез ООН принял резолюцию 2231, объявившей 18 октября 2020 года концом оружейного эмбарго.
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