Новые взрывы раздались возле Степанакерта

В районе столицы непризнанного Нагорного Карабаха раздались новые взрывы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Агентство уточняет, что произведено было еще два взрыва.

На данный момент по прежнему остается неизвестным, какие цели были ликвидированы в результате обстрела.

При этом в городе все еще не была включена воздушная сирена. Однако местные жители предпочитают оставаться на ночь в подвалах.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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