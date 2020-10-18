США намерены применять санкции против каждого причастного к поставкам оружия Ирану

Глава госдепа США Майк Помпео заявил о готовности Вашингтона вводить санкции в отношении тех, кто участвует в поставках оружия в Иран или из него. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он уточнил, что американские власти намерены вводить ограничительные меры как в отношении конкретных лиц, так и в отношении организаций.

По его словам, Белый дом готов вводить санкции на поставки, передачу или продажу вооружений Ирану или из него. Кроме того, Помпео добавил, что страна готова ввести ограничительные меры в отношении тех, «кто предоставляет техническую подготовку, финансовую поддержку, услуги и другую помощь, связанную с вооружениями».

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), отменяющий санкции против Ирана в обмен на обязательства Тегерана в атомной сфере. В том же году Совбез ООН принял резолюцию 2231, объявившей 18 октября 2020 года концом оружейного эмбарго.

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