Российский посол обвинил США в искажении причины отказа РФ от предложений по СНВ-3

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что Соединенные Штаты специально пытаются исказить причины отказа РФ от предложений Вашингтона по вопросу продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом он сказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«США пытаются перевернуть все с ног на голову, пытаются показать все так, будто бы Россия хочет все разрушить», — отметил дипломат.

Он констатировал, что то, что делает американская сторона, — печально.

16 октября президент России Владимир Путин предложил Вашингтону продлить этот договор без каких-либо условий на год. Но США отказались от такого предложения.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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