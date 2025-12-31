SHOT сообщил о взрывах над Туапсе

Серия взрывов произошла в небе над Туапсе в Краснодарском крае. Об этом сообщает Life со ссылкой нa SHOT.

Жители одного из районов сообщили о пожаре.

«Очевидцы рассказали, что ПВО уже более часа активно сбивает украинские дроны, летящие со стороны Черного моря. Всего было слышно минимум 15-20 взрывов», — говорится в публикации.

Кроме того, сообщается о звуках пролета беспилотных летательных аппаратов и взрывах в районе Геленджика (там ранее был временно закрыт аэропорт) и населенного пункта Лазаревское (Сочи). Официальных сообщений о последствиях атаки пока не поступало.

Поздно вечером глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе от атаки БПЛА пострадал один человек. Как отметил губернатор, пострадал мужчина 57 лет. С осколочными ранениями спины и руки его доставили в травмотологический центр Красногорской больницы. В настоящее время ему провели обследования и первичную обработку ран.

Мальчик и девочка пострадали от взрыва в Подмосковье.