Фигурантам дела о пытках в саратовской тюремной больнице вынесли приговоры

Областной суд Москвы приговорил к срокам от 12 лет до пожизненного заключения семь фигурантов дела о пытках в больнице тюрьмы Саратова. Об этом сообщают «Известия».

Фигурантам предъявили обвинения в насильственных действиях, убийстве, вымогательстве и превышении должностных полномочий.

Сергей Ананьев приговорен к пожизненному лишению свободы. Экс-начальнику больницы ФСИН Павлу Гаценко назначили наказание в виде 21 года колонии строгого режима. Александр Крайнов был приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Сергея Линкевича приговорили к 18 годам колонии особого режима, первые семь лет из которых он должен провести в тюрьме.

Экс-главе отдела безопасности областной туберкулезной больницы Сергею Мальцеву назначено 16 лет колонии строгого режима, Ильдар Мухаметзянов получил 17 лет колонии особого режима с отбыванием первых семи лет в тюрьме.

Виталий Янин приговорен к колонии особого режима на 22 года, но проведет в тюрьме первые восемь лет. Дело в отношении Виктора Шеянова прекратили из-за его смерти.

В ноябре 2021 года 18 сотрудников УФСИН по Саратовской области уволили после информации о насилии над заключенными в областной тюремной больнице, еще 11 человек привлекли к дисциплинарной ответственности. Комиссия центрального аппарата Федеральной службы исполнения наказаний проводит проверки.

Фигурант дела о пытках в саратовской тюремной больнице умер в СИЗО.