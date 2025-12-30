Размер шрифта
Роналду установил антирекорд

Роналду впервые за 16 лет закончил календарный год без хет-трика
Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду впервые с 2009 года завершил календарный год без матча с тремя забитыми мячами.

В последнем матче года в рамках чемпоината Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака» 40-летний форвард отличился один раз.

Всего в 2025-м году Криштиану Роналду забил 41 мяч в составе «Аль-Насра» и национальной сборной.

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл станет для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, Португалия уже успешно завершила квалификацию на турнир.

Ранее легенда ЦСКА одним словом описал шансы на возвращение сборной России.

