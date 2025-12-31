Стало известно о смерти внучки Джона Кеннеди

Скончалась внучка 35-го президента Соединенных Штатов Джона Фицджеральда Кеннеди Татьяна Шлоссберг. Об этом сообщает NBC News.

По данным телеканала, у Шлоссберг был острый миелоидный лейкозом с редкой мутацией. Женщина занималась журналистикой. Диагноз ей поставили в мае прошлого года. Татьяна прошла курс химиотерапии, а также перенесла две операции по пересадке стволовых клеток. Ей было 36 лет.

В ноябре 2025 года Шлоссберг заявила, что ей диагностировали рак крови в терминальной стадии.

21 октября стало известно, что 46-й президент Соединенных Штатов Джо Байден завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты.

Агрессивную форму рака предстательной железы диагностировали у политика в мае текущего года. Болезнь она распространилась на кости. Диагноз был поставлен после того, как врачи осмотрели экс-главу Белого дома из-за проблем с мочеиспусканием и обнаружили «небольшой узел» на простате, который требовал обследования.

Ранее был найден новый безопасный метод лечения рака крови.