Новости. Общество

Девушка, которую по ошибке подменили с другим младенцем в роддоме, получит почти €1 млн

Суд Испании выплатит рекордную компенсацию за подмену младенца в роддоме
В Испании девушка узнала, что ее подменили в роддоме, и добилась рекордной компенсации. Об этом сообщает The Brussels Times.

Суд в Ла-Риохе присудил €975 тыс. (91 млн рублей — прим. ред.) компенсации девушке, которую в июне 2002 года подменили с другой новорожденной в больнице Логроньо.

Спустя годы одна из итальянок обнаружила, что выросла в неродной семье. В 2021-м обе пострадавшие прошли ДНК-тест и убедились в том, что их подменили при рождении.

Власти объяснили ошибку человеческим фактором и предложили каждой из девушек по €850 тыс. Однако пострадавшие сочли эту сумму недостаточной, так как биологической матери одной из девочек не стало в 2018 году.

В итоге суд учел «необратимые последствия» и назначил новую компенсацию. Вторая жертва врачебной ошибки требует €3 млн. Как уточняется, обе стороны могут обжаловать вердикт в Верховном суде Испании.

Ранее водитель грузовика, которого подменили при рождении, узнал, что он из богатой семьи. 

