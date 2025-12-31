СМИ: заявления Сибиги о притеснении украинцев в Польше не остались без ответа

Заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о притеснении украинцев в Польше вызывает вопросы, отмечает автор статьи для издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.

«Уважаемый министр Андрей Сибига, напоминаю вам, что никто в Польше не задерживает украинцев силой! Если вам, украинцам, у нас так плохо, то путь свободен!» — подчеркнул Зинкевич.

Польский автор пишет, что Сибига выразил надежду, что «несколько показательных случаев привлечения к ответственности за подобные (притеснения - прим. ред.) действия» станут достаточным сигналом того, что такому поведению нет места в европейском обществе.

«Означает ли это, что Андрей Сибига требует от польских властей особого отношения к украинцам в Польше? Отступления от принципа равенства всех перед законом»? — уточняет вопрос Зинкевич.

Польский автор также обратился к украинскому министру с предложением прокомментировать его заявление о том, украинская сторона «не потерпит» негативного отношения к свои соотечественникам. Зинкевич уточняет при этом, не является ли заявление Сибиги угрозой объявления войны Украиной Польше.

Ранее премьер Польши заявил о готовности США отправить войска на Украину.