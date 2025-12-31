Bloomberg узнал, что ОПЕК+ не будет наращивать добычу нефти

Входящие в ОПЕК+ страны намерены придерживаться достигнутого ранее соглашения о сокращении добычи нефти. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, ожидается, что ОПЕК+ будет придерживаться этой стратегии на фоне признаков глобального переизбытка нефти. Следующая встреча восьми государств ОПЕК+ пройдет 4 января. На ней обсудят принятое в ноябре решение о приостановке дальнейшего увеличения поставок в первом квартале 2026 года.

В материале отмечается, что на фоне увеличения поставок как со стороны ОПЕК+, так и со стороны других организаций в 2025 году фьючерсы на сырую нефть подешевели на 17% и приблизились к самому большому годовому падению после пандемии 2020 года.

1 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что мировой рынок нефти остается чувствительным к изменениям спроса и предложения.

