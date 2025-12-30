«Крайне разочарован»: Крамник подал в суд на Международную шахматную федерацию

14-й чемпион мира по шахматам, российский гроссмейстер Владимир Крамник подал в суд на Международную шахматную федерацию (FIDE). Причиной иска стала жалоба FIDE на самого шахматиста из-за его высказываний о скончавшемся в октябре американском гроссмейстере Даниэле Народицком. Между Крамником и Народицким долгое время был конфликт: российский гроссмейстер обвинял коллегу в читерстве. Поклонники Народицкого считают, что конфликт мог сказаться на его психологическом состоянии и привести к трагедии.

Российский гроссмейстер и 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник подал в суд на Международную шахматную федерацию (FIDE). Это стало ответным действием на жалобу со стороны самой организации, которая обратилась в комиссию по этике и дисциплине из-за высказываний россиянина о смерти 29-летнего гроссмейстера из США Даниэля Народицкого.

В письме Крамника в суд Лозанны, попавшем в распоряжение «Коммерсанта», сказано, что шахматист инициирует формальное судебное разбирательство против FIDE.

Иск гроссмейстера стал ответом на действия федерации, которая пожаловалась на Крамника в комиссию по этике и дисциплине. Материалы «дела Крамника» охватывают примерно двухлетний период и содержат признаки «потенциальных нарушений», связанных с «харассментом» и «унижением достоинства личности».

Речь идет о комментариях экс-чемпиона мира в отношении американского гроссмейстера Даниэля Народицкого, которого нашли мертвым 19 октября 2025 года. Причина смерти и ее обстоятельства до сих пор официально не названы. В тот день Народицкий вел онлайн-трансляцию своей игры в шахматы. Крамник, посмотрев стрим, предположил, что американец находится в тяжелом психическом состоянии и, возможно, прибегает к чему-то «большему, чем просто снотворному».

«Было очевидно, что человека надо спасать. У многих, видевших этот стрим, возникли обоснованные подозрения о возможном применении каких-то препаратов. Мне отвечали: «Хватит на него нападать, все в порядке». Но я же видел… Я не «нападал», просил помочь человеку», — говорил он.

После смерти американского шахматиста некоторые пользователи сети обвинили Крамника в психологическом давлении, которое, по их мнению, могло способствовать трагическому исходу. Во время последней трансляции Народицкий говорил, что слишком устал от обвинений со стороны человека, которого считал своим кумиром. Он имел в виду Крамника, ранее неоднократно обвинявшего американца в читерстве в онлайн-турнирах.

Крамник утверждал, что онлайн-результаты и манера игры Народицкого были бы «статистически невозможны» без использования подсказок компьютера, но конкретных доказательств не привел.

Народицкий жаловался, что против него идет кампания по дискредитации, а также публиковал подробные видео, в которых разбирал стиль своей игры. А на одном из стримов в конце 2024 года шахматист поделился, что у него выгорание и тревожность из-за «постоянного негатива в сети».

«Реакция Крамника на смерть позорна»

Высказывания российского гроссмейстера после смерти Народицкого вызвали бурную реакцию в мире шахмат и за его пределами. На портале change.org была создана петиция с требованием дисквалифицировать его, лишить всех званий и титулов. Под онлайн-документом подписались более 15 тысяч человек.

«Подход Крамника к этому вопросу просто неприемлем. А его реакция на смерть Дани возмутительна и просто позорна. FIDE не суд, но мы будем действовать в рамках своей юрисдикции», — написал генеральный директор организации Эмиль Сутовский.

Международная шахматная федерация подала официальную жалобу в комиссию по этике «из-за реакции [Крамника] на новость о том, что не стало американского шахматиста Даниила Народицкого».

«Я крайне разочарован действиями FIDE, а также бездействием в отношении противозаконных высказываний в мой адрес некоторых членов шахматного сообщества», — среагировал шахматист в комментарии для «Матч ТВ».

Коллегу поддержал трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук.

«Для меня неприемлемо тем или иным образом быть причастным к коллективной травле человека — а иначе то, что в последнее время делают с Крамником, я назвать не могу. В том числе не хочу продолжать сотрудничество с теми сайтами и каналами, которые в этом участвуют», — заявил гроссмейстер «Спорт-Экспрессу».

Народицкий находился на 151-й позиции в мировом рейтинге FIDE и значился 17-м по рейтингу среди американских шахматистов. В свое время он выигрывал чемпионат мира в категории до 12 лет. Глава FIDE Аркадий Дворкович заявил, что федерация учредит специальную премию имени Народицкого.