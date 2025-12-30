Бывший игрок сборной России удивился трансферу ЦСКА

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» удивился, что ЦСКА готов отпустить Игоря Дивеева в санкт-петербургский «Зенит» в обмен на нападающего Лусиано Гонду, и заявил, что не нужно ориентироваться на разговоры о проблемах защитника сборной России с голеностопами.

«Нет, ни в коем случае не нужно считать Дивеева травматичным. Это такие моменты, они бывают в футболе в любом случае. Но мы видели много игр, где он играл без проблем, А почему ЦСКА его отпустил, для меня это непонятно. Что касается Гонду, то есть футболисты, которые в какой-то команде не играют, а в какой-то – наоборот. Нужно какое-то определенное время, чтобы понять, как будет у него», — подчеркнул Деменко.

По слухам, «Зенит» и ЦСКА в ближайшие дни закроют сделку, в результате которой обменяются футболистами с доплатой в два миллиона евро от санкт-петербургцев. Дивеев провел за ЦСКА в текущем чемпионате 16 матчей и забил два мяча. Гонду в 14-ти играх за «Зенит» в РПЛ не совершил результативных действий.

