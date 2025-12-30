Размер шрифта
Легенда ЦСКА одним словом описал шансы на возвращение сборной России

Легенда ЦСКА Хомуха назвал маловероятным возвращение сборной России в 2026 году
Евгений Биятов/РИА Новости

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Хомуха в интервью Vprognoze заявил, что не верит в возвращение российских клубов и сборной на международные старты в 2026 году.

По его словам, для этого должна смениться политическая конъюктура.

«Шансы маловероятны, Европа пока на стороне Украины. Оттепель? Да, отчасти есть такое. Там, где федерации свободны в своем выборе. Футбол пока все еще подвержен политическим течениям», — заявил Хомуха.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее экс-глава «Локомотива» объяснила уход Дмитрия Баринова из ЦСКА.

