На борту уходящего в Атлантике от американской погони танкера нарисовали российский флаг

Экипаж танкера Bella 1, который уже несколько дней преследуют в Атлантическом океане корабли Береговой охраны США, нарисовал на борту судна флаг России. Об этом со ссылкой на двух американских чиновников, сообщает газета The New York Times (NYT).

По словам собеседников издания, инцидент произошёл 21 декабря в Карибском море. Экипаж танкера изобразил на корпусе судна российский флаг, тем самым продемонстрировав, что Bella 1 находится под защитой России.

Танкер, находящийся под американскими санкциями, направлялся, несмотря на действующие ограничения, в один из портов Венесуэлы за нефтью. В настоящее время судно, на борту которого нет груза, изменило курс и направилось предположительно в район Гренландии или Исландии.

В отношении Bella 1 выдан ордер на арест из-за предполагаемого участия танкера в торговле иранской нефтью в нарушение санкций США.

17 декабря президент США Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Он признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона, «терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми».

Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что страна «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в защите суверенитета страны.