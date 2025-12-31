В Госдуме заявили о необходимости выяснить, кто не пускает граждан России в Грузию

Следует разобраться, кто распорядился не пропускать российских граждан в Грузию. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Парламентарий подчеркнул, что в последнее время по различным каналам, в том числе и парламентским, отношения Москвы и Тбилиси налаживаются. Но в политической среде Грузии продолжают существовать силы, которые не хотят сближения с Россией. Поэтому, возможно, в структурах пограничной службы «завелся предатель», выступающий против политики правительства Грузии, который дал указание не пропускать в страну родившихся в Крыму, ДНР и ЛНР граждан России.

Водолацкий отметил, что о дискриминации россиян по месту их рождения государственным структурам РФ известно не было. О таких случаях нужно говорить на всех ресурсах, в том числе туристических.

Депутат заявил, что никто не дает права ни одной стране делить граждан России по месту рождения или месту проживания. Поэтому необходимо разбираться, кто дал такие команды, чем они были вызваны и кто является провокатором в структурах, выдавших такое распоряжение.

30 декабря сообщалось, что Грузия начала отказывать россиянам во въезде в страну из-за записи о месте рождения в загранпаспорте. В страну не пропускают граждан России, которые родились в Крыму, ДНР и ЛНР.

Ранее в Грузии отвергли восстановление дипломатических отношений с Россией.