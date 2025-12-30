Размер шрифта
Зеленский раскрыл способ содержать ВСУ

Зеленский планирует содержать ВСУ в 800 тысяч человек за счет других стран
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о том, каким образом собирается содержать армию Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит Telegram-канал «Новости.Live».

«Это пункт номер один — сильная украинская армия, 800 тысяч человек. Это средства, заработная плата. Этот очень важно и мы рассчитываем на наших партнеров», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также назвал поддержку другими странами очень важной.

До этого Зеленский выразил готовность к переговорам с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в любой удобной для обеих сторон форме. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, подчеркнув, что единственным препятствием для встречи является лишь отсутствие желания с российской стороны. Президент Украины добавил, что готов к встрече с российским лидером, и он уже сообщил об этом президенту США Дональду Трампу и европейским лидерам. Он также выразил надежду на подготовку и подписание первых документов, реализующих мирный план, уже в январе следующего года.

Ранее президент Украины заболел.

