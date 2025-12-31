Размер шрифта
Киргизский чиновник потребовал от представителя китайской компании не говорить по-русски

Глава ГКНБ Киргизии осудил представителя компании из КНР за разговор на русском
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Глава Государственного комитета по национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) генерал Камчыбек Ташиев выразил неудовольствие тем, что представитель китайской компании говорит лишь по-русски, и потребовал, чтобы тот выучил киргизский. Об этом сообщает казахский сайт NewTimes.kz.

Ташиев во время совещания с дорожными строителями, работающими на трассе на южном берегу озера Иссык-Куль, обратился к представителю китайской компании China Road с вопросом, уточнив, на каком языке с ним следует общаться — на киргизском или русском. После того, как китаец ответил, что он знает только русский язык, глава ГКНБ рассердился и сделал ему резкое замечание: «Почему до сих пор не научились говорить по-киргизски? China Road уже сколько работает в Киргизии — 20 лет? И что, по-киргизски не умеете разговаривать? Учитесь!».

26 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ценит внимание властей Киргизии к вопросам поддержки русского языка в стране, который имеет статус официального.

Ранее в Киргизии высказались о политике сохранения русского языка. 

