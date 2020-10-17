Минобороны развернет в Абхазии мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом

Министерство обороны России по просьба руководства Абхазии развернет в регионе полевой мобильный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Министерство обороны Российской Федерации по просьбе Республики Абхазия развернет мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции», — сообщили военные.

Отмечается, что сотрудники передвижного госпиталя с необходимым уже начали движение в Сухум из российского Буденовска. Комплекс будет оборудован аппаратами ИВЛ, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и другим оборудованием.

По последним данным, в Абхазии зафиксировано 2 672 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки заразились 93 человека.

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