Баку заявил, что при обстреле Гянджи погибли пять человек

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что при обстреле города Гянджа со стороны Армении погибли пять человек, сообщает «Интерфакс».

«В результате ракетного удара по Гяндже погибли пять человек, включая двоих детей, еще 35 ранены», — рассказал Гаджиев.

По его утверждениям, ВС Армении выпустили по городу оперативно-тактическую баллистическую ракету «Скад». В результате атаки пострадали 20 жилых домов.

Отмечается, что город расположен вдалеке от боевых действий на территории Нагорного Карабаха.

7 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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