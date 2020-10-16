США отказались от предложения Путина о продлении СНВ-3

Советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявил, что США отказываются от предложения президента РФ Владимира Путина о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Его слова приводит Twitter Совета национальной безопасности США.

Как сообщалось, Путин в пятницу, 16 октября, предложил американской стороне продлить данный договор без каких-либо условий на год.

«Ответ президента Путина сегодня о продлении СНВ-3 без заморозки ядерных боеголовок это не вариант», — заявил О'Брайен.

Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

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