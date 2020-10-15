Армения сообщила о возобновлении артобстрелов в Карабахе

Армия Азербайджана утром 15 октября возобновила артобстрелы на линии соприкосновении в Карабахе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны Армении Шушан Степанян.

«С утра противник возобновил активный артиллерийский обстрел на северном и юго-восточном направлениях», — заявила пресс-секретарь.

Она отметила, что в зоне конфликта до сих пор сохраняется «относительно стабильная напряженность».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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