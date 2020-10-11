Азербайджан заявил о попадании ракеты в жилой дом в Гяндже

Жилое здание было разрушено в азербайджанском городе Гянджа после попадания в него ракеты, в результате чего не менее пяти человек погибли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана.

По данным ведомства, к настоящему моменту из-под завалов были извлечены тела пятерых погибших, есть 17 раненых.

«Спасатели работают на месте», — сообщает пресс-служба министерства.

В воскресенье утром минобороны Азербайджана заявило, что Гянджа, являющийся вторым по величине городом республики, подвергся обстрелу с территории Армении.

Утром 10 октября в рамках прошедших накануне в Москве трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана и Армении Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 субботы, 10 октября, в зоне боевых действий в Карабахе. Позже появилась информация, что боевые действия все равно продолжаются.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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