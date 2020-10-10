Азербайджан сообщил о ранении 171 своего мирного жителя при боях в Карабахе

Генпрокуратура Азербайджана заявила о ранении 171 мирного азербайджанского жителя с начала конфликта в Нагорном Карабахе 27 сентября до полудня (11:00 мск) 10 октября. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что жертвой обстрелов стал 31 человек.

Кроме того, как уточняет азербайджанское ведомство, пострадали 1 137 домов, 45 многоквартирных зданий и 146 гражданских объектов.

Утром 10 октября в рамках прошедших накануне в Москве трехсторонних переговоров с участием глав МИД Азербайджана и Армении Баку и Ереван договорились о прекращении огня с 12.00 субботы, 10 октября, в зоне боевых действий в непризнанном Нагорном Карабахе.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.