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В Свердловской области отец посадил ребенка за руль машины, чтобы тот не капризничал

В Свердловской области отец-водитель вез ребенка на руках из-за капризов

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Shutterstock

Житель Свердловской области хотел, чтобы его ребенок перестал капризничать, и получил штраф. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

О произошедшем правоохранители узнали во время мониторинга соцсетей. На одном из видео они заметили жителя Екатеринбурга, у которого во время движения машины на руках сидел маленький ребенок.

Сотрудники ведомства оперативно разыскали нарушителя, им оказался 27-летний мужчина.

«При опросе он пояснил, что ребенок сильно капризничал, поэтому посадил его на колени за руль. Свою вину он полностью признал», – поделились в ведомстве.

В отношении мужчины составили административный протокол по статье о нарушении требований к перевозке детей. Правоохранители также обнаружили, что у россиянина отсутствует страховой полис. За это его также привлекли к ответственности.

В Госавтоинспекции напомнили, что недопустимо перевозить детей на коленях. Они призвали взрослых перевозить детей в соответствии с правилами.

Ранее в Красноярске на таксиста напали из-за отказа перевозить младенца без автолюльки.

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