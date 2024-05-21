Путин наградил госнаградами российских послов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение о награждении орденом Почета посла России в Египте Георгия Борисенко и посла РФ в Израиле Анатолия Викторова. Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В документе поясняется, что государственные награды дипломаты получили за ценный вклад в реализацию внешнеполитического курса страны и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Некоторое время назад президент России Владимир Путин на встрече с новым составом правительства страны заявил, что подписал указ, которым награждает государственными наградами министров, работавших в составе прежнего кабинета министров.

Ранее Путин наградил депутата парламента Молдавии.