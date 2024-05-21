Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Муфтий Москвы предупредил о возможных последствиях запрета никаба

Муфтий Москвы Аляутдинов: запрет никаба может создать новые очаги напряженности

close
100%
Omar Sobhani/Reuters

Совет улемов Духовного управления мусульман РФ готов обсудить с представителями властей вопросы, связанные с ношением женщинами никаба. Об этом заявил муфтий российской столицы и главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов, сообщил журнал «РБК».

Никаб — это традиционный женский головной убор, полностью закрывающий лицо и имеющий лишь узкую прорезь для глаз. Обычно такие головные уборы изготавливаются из ткани черного цвета.

По словам Аляутдинова, Духовное управление мусульман РФ никогда не пропагандировало ношение никаба. В организации считают, что исповедующим ислам людям необходимо выбирать одежду, которая будет соответствовать требованиям данной религии и одновременно с этим не будет вызывать у окружающих каких-либо негативных эмоций.

«Данный вопрос (ношение никаба. — «Газета.Ru») всегда был и остается дискуссионным. Исламские ученые высказывают самые разные мнения относительно никаба: от нейтрального до обязательного», — сказал муфтий Москвы.

При этом он добавил, что исследователи никогда не называли никаб нежелательным элементом одежды и не предлагали ввести запрет на его использование.

Также главный имам Московской соборной мечети выразил опасение, что вся мировая мусульманская общественность с непониманием отнесется к попыткам запретить ношение никаба в РФ. Более того, соответствующие дискуссии могут привести к формированию новых очагов напряженности в российском обществе.

21 мая глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Валерий Фадеев предложил запретить ношение никаба на территории страны. Он отметил, что планирует обсудить этот вопрос с представителями традиционного ислама и губернаторами регионов.

Ранее в Государственной думе РФ прокомментировали призыв запретить ношение никаба.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами