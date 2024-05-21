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Экс-игрок Вернблум закрыл свои социальные сети после критики ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Вернблум закрыл доступ к постам в соцсети после критики клуба

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Reuters

Бывший опорный полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум закрыл доступ к своим публикациям в социальной сети Х (ранее Twitter). Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Причиной для этого послужил тот факт, что после интервью футболиста, в котором он раскритиковал бывший клуб, недовольные фанаты армейцев начали писать ему гневные сообщения. В своем интервью, в частности, футболист извинился за выступление в России и критично оценил состояние армейской базы.

Вернблум выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России. Также футболист единожды выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны. Всего в составе армейского клуба полузащитник сыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 17 голевых передач.

Шведский футболист объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в 2021 году. Последней его командой стал шведский «Гетеборг», который был первым клубом на взрослом уровне для Вернблума. Также хавбек в своей карьере выступал за нидерландский АЗ и греческий ПАОК.

Московский ЦСКА в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) перед заключительным туром идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 45 баллов.

Ранее мексиканский игрок «Динамо» заявил, что ему не хватает текилы в России.

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