Стало известно, на какие заболевания могут указывать ночные кошмары

Увеличение количества ночных кошмаров может предвещать начало аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета и Королевского колледжа Лондона. Результаты исследования опубликованы в журнале EClinicalMedicine.

Ученые собрали данные о состоянии здоровья 676 человек, страдающих волчанкой (аутоиммунным поражением суставов, кожи, почек и других органов и тканей), и 69 добровольцев с прочими системными аутоиммунными ревматическими заболеваниями. Участников попросили рассказать, испытывали ли они какие-либо неврологические и психические симптомы в разные периоды жизни (в том числе перед началом обострения заболеваний).

Одним из наиболее распространенных зарегистрированных признаков, предвещающих развитие и усиление симптомов волчанки, было повышение частоты ночных кошмаров. Треть испытуемых сообщили, что начали видеть неприятные сновидения более чем за год до проявления волчанки. В целом трое из пяти пациентов с волчанкой и каждый третий с человек другими ревматологическими заболеваниями заявили о появлении ярких и тревожных кошмаров. Чаще всего испытуемые переживали во сне нападения, попадание в различные ловушки или опасные падения.

Исследователи предположили, что полученные данные можно будет использовать для повышения эффективности лечения и профилактики аутоиммунных заболеваний. Причины, по которым таким патологиям могут предшествовать ночные кошмары, еще предстоит установить.

Ранее ученые выяснили причину частых ночных кошмаров.