«Водка сыграла свою роль»: экс-игрок ЦСКА Вернблум о переговорах с клубом

Шведский футболист, бывший полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум вспомнил, как он в ресторане обсуждал детали перехода в ЦСКА с представителями армейского клуба. Его слова приводит Аftonbladet.

«Пожалуй, я никогда не получал столько лести, как во время того ужина. В конце концов мы договорились обо всех деталях, доели последнюю икру. Потом мы выпили водки. Это не была та «Ельцин», которую мы с друзьями в молодости покупали у польских дальнобойщиков, но она тоже сыграла свою роль», — заявил он.

Вернблум выступал за московский ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России. Также футболист единожды выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны. Всего в составе армейского клуба полузащитник сыграл 224 матча во всех турнирах, забил 22 мяча и отдал 17 голевых передач.

Шведский футболист объявил о завершении профессиональной футбольной карьеры в 2021 году. Последней его командой стал шведский «Гетеборг», который был первым клубом на взрослом уровне для Вернблума. Также хавбек в своей карьере выступал за нидерландский АЗ и греческий ПАОК.

Московский ЦСКА в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) перед заключительным туром идет на шестом месте в турнирной таблице, набрав 45 баллов.

Ранее Вернблум извинился перед народом Швеции за игру в России.