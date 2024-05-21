Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова ответила на обвинение России в покушении на Фицо

Захарова назвала обвинение России в покушении на Фицо приступом безумия

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала обвинение России в причастности к покушению на главу правительства Словакии Роберта Фицо «приступом безумия». Свою оценку она высказала в Telegram-канале.

«Британский таблоид The Times полагает, что за покушением на председателя правительства Республики Словакия Роберта Фицо стоит... Россия. Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради», — написала представитель МИД.

Она подчеркнула, «все гадала», кто именно первым обвинит русских в этом преступлении.

«В эту газету даже вяленую воблу заворачивать опасно — рыба сойдет с ума», — резюмировала Захарова.

До этого парламент Словакии единогласно проголосовал за осуждение политически мотивированного насилия после покушения на премьер-министра страны Фицо.

Покушение на премьера Словакии совершено 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот.

Ранее сообщалось, что в ЕС начали опасаться возможных действий премьера Словакии после покушения.

Все новости на тему:
Покушение на премьера Словакии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами