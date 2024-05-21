Захарова ответила на обвинение России в покушении на Фицо

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала обвинение России в причастности к покушению на главу правительства Словакии Роберта Фицо «приступом безумия». Свою оценку она высказала в Telegram-канале.

«Британский таблоид The Times полагает, что за покушением на председателя правительства Республики Словакия Роберта Фицо стоит... Россия. Этим своим приступом безумия поделился колумнист и собкор издания в Братиславе Питер Конради», — написала представитель МИД.

Она подчеркнула, «все гадала», кто именно первым обвинит русских в этом преступлении.

«В эту газету даже вяленую воблу заворачивать опасно — рыба сойдет с ума», — резюмировала Захарова.

До этого парламент Словакии единогласно проголосовал за осуждение политически мотивированного насилия после покушения на премьер-министра страны Фицо.

Покушение на премьера Словакии совершено 15 мая. Политик общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний Цинтула пять раз выстрелил в Фицо из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот.

Ранее сообщалось, что в ЕС начали опасаться возможных действий премьера Словакии после покушения.