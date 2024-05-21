Путин пообещал Ирану всю возможную помощь в расследовании гибели Раиси

Россия готова предоставить всю необходимую экспертную помощь в расследовании гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате авиакатастрофы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы», — заявил Путин на встрече со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.

Председатель Госдумы отправится в Иран для того, чтобы посетить траурные мероприятия.

До этого исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства исламской республики Али Багери Кани заявил, что иранское руководство намерено и дальше придерживаться политической линии, которую избрал президент страны Эбрахим Раиси.

19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан разбился вертолет, на борту которого находились Раиси и Абдоллахиан. Глава государства и руководитель внешнеполитического ведомства возвращались в Тегеран после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Кортеж состоял из трех вертолетов, два из которых без происшествий добрались до места назначения.

На поиски разбившегося самолета были направлены сотрудники всех силовых структур Ирана. В результате специалистам удалось найти воздушное судно, но никто из его пассажиров не выжил. Всего на борту находились восемь человек.

Ранее в Кремле рассказали, кто будет представлять РФ на церемонии прощания с иранским президентом.