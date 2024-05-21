Путин и Володин обсудили формирование правительства РФ

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем нижней палаты парламента страны Вячеславом Володиным. В ходе мероприятия глава государства и депутат обсудили вопросы формирования нового кабинета министров, передает РИА Новости.

«Вы хотели рассказать, как шло формирование правительства», — сказал российский лидер в начале беседы.

Он добавил, что после внесения поправок в Конституцию РФ законодательный орган получил дополнительные права по формированию кабинета министров. После этого Путин поинтересовался у Володина, как все прошло.

Кроме того, во время встречи президент поблагодарил Государственную думу РФ за работу по утверждению кандидатур на посты федеральных министров. Глава государства подчеркнул, что формирование высшего исполнительного органа власти осуществлялось в интересах всей страны, а не отдельных групп.

В свою очередь, спикер нижней палаты парламента рассказал Путину о множестве вопросов, которые депутаты задавали претендентам на должности глав ведомств. По его словам, на соответствующих заседаниях стало очевидно, что на посты федеральных министров были предложены сильные кандидатуры.

Ранее президент РФ провел встречу с чиновниками, которые работали в предыдущем составе кабинета министров, но не вошли в новое правительство.