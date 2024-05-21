Защитника ЦСКА Набабкина назвали легендой

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал новость об уходе из стана красно-синих защитника Кирилла Набабкина. В интервью Legalbet он заявил, что считает Набабкина легендой.

«Кирилл в составе ЦСКА провел прекрасную карьеру. Считаю, конечно, это легенда ЦСКА! Тут ни прибавить, ни убавить. Замечательные годы, очень долго выступал, дольше него — только Игорь Акинфеев. В клубе он добился всего. Но годы берут свое», — констатировал Алдонин.

Эксперт отметил, что затрудняется прогнозировать, как в дальнейшем сложится карьера Набабкина. Алдонин указал, что многое зависит от того, позволит ли Кириллу здоровье продолжать выступать на высоком уровне. По его мнению, Набабкин сможет играть и дальше, если у него будет достаточно желания.

Пресс-служба ЦСКА объявила, что матч 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Урала» станет для Набабкина последним в составе команды. Защитник выступает за армейцев с 2010 года, проведя за них 321 матч и по три раза выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Ранее экс-игрок Вернблум закрыл свои социальные сети после критики ЦСКА.