Цзю объяснил, почему не считает Усика величайшим супертяжеловесом

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю объяснил, почему не считает украинского боксера Александра Усика величайшим супертяжеловесом. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Как можно назвать величайшим человека, который еще выступает? Величайший — это человек, который оставил громадный след. В данный момент величайшими я могу назвать двух таких тяжей. Это Мохаммед Али и Майк Тайсон. Майк со своими определенными причудами, но он оставил огромный след», — заявил Цзю.

Усик в ночь на 19 мая победил британца Тайсона Фьюри. Поединок продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO.

Журналист Дэн Рафаэл рассказал, что украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее Усик обратился к фанатам после победы над Фьюри.