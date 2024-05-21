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В Курской области объвили опасность атаки беспилотников

Губернатор Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников

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Valentyn Ogirenko/Reuters

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сказано в сообщении главы региона, опубликованном в 23:00 по мск.

Утром 12 мая Минобороны РФ сообщало, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Курской областью беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем во вторник дежурные средства ПВО сбили три беспилотника над территорией Белгородской области.

20 мая украинский дрон-камикадзе атаковал село Архангельское Шебекинского городского округа.

Утром того же дня российские системы ПВО сбили и перехватили семь беспилотников ВСУ в двух регионах страны. Пять из них были ликвидированы в небе над Белгородской областью и еще два — в воздушном пространстве Курской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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