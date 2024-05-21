Путин обсудил с Володиным поездку в Иран

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отправится на траурные мероприятия в Иран, где пройдет прощание с погибшим в авиакатастрофе президентом Ирана Эбрахимом Раиси, а также главой МИД исламской республики Амиром Абдоллахианом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с Володиным, передает РИА Новости.

«Действительно, гибель президента Раиси — большая потеря прежде всего, конечно, для Ирана, иранского народа, и я Вас прошу передать слова искреннего соболезнования в связи с этой трагедией», — заявил Путин Володину.

Глава России отметил, что погибший иранский президент был человеком слова и очень надежным партнером, с которым можно было комфортно и уверенно работать. Также Путин отметил, что российско-иранские отношения будут продолжать развиваться в прежнем положительном ключе.

До этого президент Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить всю необходимую экспертную помощь в расследовании гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в результате авиакатастрофы.

19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан разбился вертолет, на борту которого находились Раиси и Абдоллахиан. Глава государства и руководитель внешнеполитического ведомства возвращались в Тегеран после встречи с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Кортеж состоял из трех вертолетов, два из которых без происшествий добрались до места назначения.

На поиски разбившегося самолета были направлены сотрудники всех силовых структур Ирана. В результате специалистам удалось найти воздушное судно, но никто из его пассажиров не выжил. Всего на борту находились восемь человек.

Ранее в Кремле рассказали, кто будет представлять РФ на церемонии прощания с иранским президентом.